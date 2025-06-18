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Общество

Аномальная жара! Усиленный ночной автополив — задействовано 45 спецмашин

В связи с установившейся жаркой и сухой погодой городские коммунальные службы Бишкека перешли на усиленный режим полива зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба МП «Тазалык».
Как уточняется, в ночь на 18 июня специалисты МП «Бишкекзеленстрой» провели масштабный автополив зеленых зон по всему городу. На улицы столицы были выведены 45 единиц специальной техники.

Полив охватывает все четыре административных района Бишкека: работы проводятся вдоль магистральных дорог, на бульварах, в скверах и парках. Особое внимание уделяется деревьям, газонам и цветникам, которые страдают от дефицита влаги при высоких температурах.
«В условиях экстремальной жары особенно важно поддерживать регулярное увлажнение, чтобы предотвратить гибель растений и сохранить экологическое равновесие в городе», — говорится в сообщении.
В мэрии также обратились к горожанам с просьбой быть внимательными в ночное время на дорогах и учитывать возможное движение поливочной техники при планировании маршрута.
По прогнозам синоптиков, жара в столице сохранится до конца недели. Городские службы продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы минимизировать последствия аномальной засухи для городской зелени.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/333114/
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