Жительница 8-го микрорайона жалуется на разлив поливной воды

Жительница 8-го микрорайона Бишкека Анна Евтушенко обратилась в 24.kg с жалобой на бездействие столичной мэрии.

По ее словам, вода вместо полива деревьев растекается по асфальту, создавая большие проблемы пешеходам.

В свете нехватки поливной воды такое расходование драгоценной влаги неприемлемо, считает горожанка.

«Такое происходит у нас каждое лето, арычная система практически полностью разрушена. Кроме того, существует проблема с мусором. Его с каждым днем становится все больше, а мусорных контейнеров все меньше. Все наши обращения в муниципалитет игнорируются», — добавляет она.