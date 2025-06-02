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Агент 024

Жительница 8-го микрорайона жалуется на разлив поливной воды

Жительница 8-го микрорайона Бишкека Анна Евтушенко обратилась в 24.kg с жалобой на бездействие столичной мэрии.

По ее словам, вода вместо полива деревьев растекается по асфальту, создавая большие проблемы пешеходам.

В свете нехватки поливной воды такое расходование драгоценной влаги неприемлемо, считает горожанка.

«Такое происходит у нас каждое лето, арычная система практически полностью разрушена. Кроме того, существует проблема с мусором. Его с каждым днем становится все больше, а мусорных контейнеров все меньше. Все наши обращения в муниципалитет игнорируются», — добавляет она.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/331165/
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