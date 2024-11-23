Решение суда проигнорировали. Мэрия продолжает демонтаж троллейбусных проводов

Мэрия Бишкека продолжает демонтаж троллейбусных проводов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он прислал видео, на котором видно, что в 22.30 городские службы снимают троллейбусные провода.

«Они это делают, несмотря на решение Административного суда, который вынес решение приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу. Соответственно, эти действия являются незаконными», — возмущен он.

Напомним, ранее муниципалитет предложил передать 100 троллейбусов Ошу, в Бишкеке начали демонтировать контактную сеть, что вызвало обеспокоенность у части горожан. 29 августа на сессии депутаты БГК одобрили передачу техники. Первые троллейбусы уже прибыли в южную столицу. Жители Бишкека подали иск в суд на решение городского кенеша о передаче троллейбусов. Они считают, что решение противоречит закону о кредитном соглашении о покупке троллейбусов № 1191-VI и принималось с многочисленными нарушениями.

Административный суд Бишкека постановил приостановить демонтаж троллейбусной контактной сети и тяговых подстанций до вынесения решения по делу.

Бишкек передает Ошу 100 троллейбусов, Нарыну — 6, а Баткену — 10. Фото на заставке — ALEX V. POLYAKOV