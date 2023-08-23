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Агент 024
Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Водители продолжают парковаться на тротуарах

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

По улице Зеленой возле Чуйского областного семейного центра медицины водители оставляют машины прямо на тротуаре. «Никак не пройти людям, по проезжей части небезопасно. Дорожная милиция, примите, пожалуйста, меры!» — написал очевидец.

Белый кроссовер загородил проход по тротуару на пересечении улиц 7 Апреля и Кок-Джар в Бишкеке.
читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На пересечении улиц Карасаева и Юнусалиева автомобиль перегородил проход для горожан.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

«В районе Кыргызско-Турецкого лицея имени Чингиза Айтматова автомобили постоянно ездят по тротуарам», — написал читатель.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Водитель такси припарковался на тротуаре по улице Исанова, где горожане проходят с колясками и детьми.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/273197/
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