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Агент 024

Указ не выполняется. В Булан-Соготту в озеро кинули пластиковые мешки

В селе Булан-Соготту Иссык-Кульского района в озеро кинули пластиковые мешки. Об этом 24.kg сообщили читатели.

Уточняется, что в пластиковых мешках находится песок. Их используют в озере как своеобразный мост, поскольку берег в этом районе каменистый.

В пресс-службе полпреда Иссык-Кульской области 24.kg сообщили, что по факту примут меры.

«На место выедут экологи и вынесут предписание. Виновные лица понесут ответственность», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, ранее Садыр Жапаров подписал Указ «О неотложных мерах по сохранению экологии озера Иссык-Куль». Документ предполагает собой запрет на продажу пластиковых пакетов на территории Иссык-Кульской области.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/272953/
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