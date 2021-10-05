Жители села Нижний Орок просят открыть автобусный маршрут

Жители села Нижний Орок просят пустить к ним автобус. Об этом 24.kg сообщила читательница.

Она отметила, что село находится недалеко от Юго-Западного кладбища.

«В наше село очень тяжело добираться, так как все маршрутки не доезжают до нас. Приходится добираться до Южной магистрали, чтобы сесть в маршрутку № 100 или 134», — сказала читательница.

Она подчеркнула, что можно было построить маршрут так, чтобы с Южной магистрали транспорт заворачивал на улицу Арча-Бешик и ехал до границы Нижнего Орока и жилмассива «Арча-Бешик».

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