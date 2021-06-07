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Агент 024

Жители Бишкека жалуются на громкий азан

Бишкекчане, живущие в районе пересечения улиц Огонбаева и Осмонкула, жалуются на громкий азан. Об этом они сообщили на номер WhatsApp 24.kg.

«Сегодня так громко включили в мечети свой азан, что дети подскочили в испуге. Надо как-то решить этот вопрос», — написал читатель.

Ранее на громкость жаловались живущие в районе пересечения улиц Кольбаева и Калинина и возле рынка «Мадина».

Отметим, по данным департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора, в Кыргызстане нет нормы, регулирующей громкость звука в религиозных заведениях.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/196720/
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