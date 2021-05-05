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Агент 024

В столичном парке вырубили четыре дерева, чтобы установить батут

В бишкекском парке на Южных воротах вырубили четыре дерева и поставили батут. Об этом сообщают пользователи Facebook.

Глава управления «Городские парки» Калича Умуралиева рассказала, что в прошлом году на этом месте были высажены деревья и засеян газон. Однако хозяин батута, несмотря на запрет, выкорчевал зеленые насаждения и установил свой аттракцион.

«БГК правильно сделал, что запретил ставить батуты на газонах. Это приводит к их уничтожению. Более того, батуты на улице не соответствуют технике безопасности и санитарным нормам. Пыль, грязь. Их надо ставить в закрытых помещениях ТЦ. За то, что я не даю разрешение, одна батутчица написала на меня заявление в прокуратуру. Пишу объяснительные. Батутчики, запомните, газоны и деревья в парках уничтожать не позволим», — написала Калича Умуралиева.

Активисты намерены обратиться в правоохранительные органы.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/192990/
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