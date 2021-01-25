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Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Многоэтажка вместо сквера. Жители микрорайона «Восток-5» выступают против

Жители микрорайона «Восток-5» выступают против застройки рынка «Улар». Об этом 24.kg сообщили читатели.

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По их словам, вместо сквера, предусмотренного в рамках Проекта детальной планировки центральной части Бишкека, намерены возвести очередной многоэтажный дом. Причем на том участке, откуда в микрорайон поступает свежий воздух со стороны гор.

«Задыхающимся от смога, выбросов соседней ТЭЦ, а также автомобильной загазованности жителям перекроют единственную возможность минимальной вентиляции микрорайона. Наша местность является наиболее плотной по количеству жителей и перегружена личными авто, припаркованными на проезжей части в любой свободной точке. Так что здесь порой не только не проехать спецтранспорту — скорой помощи, машинам пожарной службы, но часто бывает просто не пройти. Однако строительной компании удалось «уговорить» дать согласие на строительство жителей четырех близлежащих домов. Но, во-первых, факт строительства дома сам по себе незаконен, второе — жители нескольких домов не могут решать судьбу всего микрорайона», — пишут читатели.

По всем законам движения воздуха, безопасности жизни людей, разгрузки транспортных подъездов строительство многоэтажки неправильно. Здесь есть коммерческий интерес. Теперь создание сквера как источника чистого воздуха в период пандемии просто жизненно необходимо.

Жители микрорайона «Восток-5»

Напомним, ПДП центральной части Бишкека, который столичные депутаты приняли без обсуждения, находится в центре скандала. Пока чиновники пытаются убедить горожан, что их частной собственности ничего не угрожает, в административный суд подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступает именно БГК.

Прокуратура города выявила недостатки и несоответствия в Проекте детальной планировки центральной части столицы. Доступ к ПДП по непонятным причинам закрыли. Даже суд смог получить его не с первого раза.

Городские власти на встрече с инициативной группой горожан в 24.kg согласились, что Проект детальной планировки нужно доработать.

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