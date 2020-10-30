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Агент 024

В Джалал-Абаде и Оше митингуют против президента Франции Эммануэля Макрона

В Джалал-Абаде проходит митинг против президента Франции Эммануэля Макрона и его заявлений об исламе. Видео распространяют в социальных сетях.

Акция проходит возле городского театра. Уточняется, что подобный митинг проходит и в Оше.

Отметим, что лидер Франции высказался об убийстве учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Эммануэль Макрон назвал погибшего преподавателя тихим героем, а само нападение — исламистским терактом. Он также заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/171434/
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