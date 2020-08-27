Ремонт дорог. Год не могут доделать улицу Джалиля в Бишкеке

Отрезок улицы Джалиля от улицы Лермонтова до Буденного не могут доделать с 2019 года. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«В прошлом году проложили бордюры и прошли грейдером и катком, но до засыпки «оптималкой» дело не дошло, так как сказали, что ее нет. На встречах с чиновниками нам говорили, что при благоприятных погодных условиях проложат один слой асфальта. В этом году нам опять обещают начать работы то после карантина, то через неделю. Начали 14 августа и опять остановились: то «оптималку» не завезли, то дождь идет», — написал он.

Напомним, в 2019 году участок дороги вошел в перечень улиц, подлежащих ремонту. В мэрии в ноябре заверяли, что Бишкекасфальтсервис завершит все работы и сдаст дороги в эксплуатацию согласно производственному плану до конца года.