Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы сделают в этом году

Бишкекасфальтсервис продолжает ремонтировать дороги в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, завершены работы на улице Исакеева от Виноградной до Валиханова, а на улице Мусы Джалиля от Лермонтова до Буденного они продолжаются. Здесь с обеих сторон сделают тротуар.

«До конца ноября предприятие закончит ремонт и сдаст в эксплуатацию еще несколько участков: переулок Оттукский (от Дэн Сяопина до Улаковской), улица Якутская (от Дэн Сяопина до Каракумской), улица Октябрьская (от Менделеева до тупика), улица Орозова (от Лулумбы до Кайназаровой), переулок Шуштубе (от улицы Шуштубе до Кайназаровой), улица Арзамасская (от Казакова до Мессароша)», — сообщили в мэрии.