19:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (374)

Ремонт дорог в Бишкеке. Какие улицы сделают в этом году

Бишкекасфальтсервис продолжает ремонтировать дороги в столице. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, завершены работы на улице Исакеева от Виноградной до Валиханова, а на улице Мусы Джалиля от Лермонтова до Буденного они продолжаются. Здесь с обеих сторон сделают тротуар.

«До конца ноября предприятие закончит ремонт и сдаст в эксплуатацию еще несколько участков: переулок Оттукский (от Дэн Сяопина до Улаковской), улица Якутская (от Дэн Сяопина до Каракумской), улица Октябрьская (от Менделеева до тупика), улица Орозова (от Лулумбы до Кайназаровой), переулок Шуштубе (от улицы Шуштубе до Кайназаровой), улица Арзамасская (от Казакова до Мессароша)», — сообщили в мэрии.
Ссылка:
просмотров: 75
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт дорог в Бишкеке по второй фазе китайского гранта начнут в 2020 году
Мост на улице Токтоналиева. Мэрия ждет замечаний горожан
Без помпы и в тестовом режиме. Мост на улице Токтоналиева открыт
В седьмом микрорайоне Бишкека перерыли новый асфальт
Сделать двусторонними другие улицы во время ремонта Московской невозможно
Ремонт дорог в Бишкеке. Мост на Токтоналиева почти завершен
Жители улицы Токтоналиева просят установить «лежачих полицейских»
В Бишкеке закроют улицу Абдымомунова
Ремонт улицы Московской. Как ездит общественный транспорт
Ты только жди. В мэрии продолжают обещать устранить замечания
Популярные новости
Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За&nbsp;что задержан Егор Скобеев Алмазбеку Атамбаеву светит еще одно уголовное дело. За что задержан Егор Скобеев
В&nbsp;отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела В отношении Курсана Асанова возбуждено четыре уголовных дела
Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Телохранителя бывшего президента страны уволили из ГКНБ
На&nbsp;юг&nbsp;Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска На юг Кыргызстана перегоняют военную технику. Доукомплектовывают войска
Бизнес
MegaCom запустил тарифную опцию &laquo;Социальная&raquo; специально для пенсионеров и&nbsp;ЛОВЗ MegaCom запустил тарифную опцию «Социальная» специально для пенсионеров и ЛОВЗ
КИТ-2019. В&nbsp;Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids КИТ-2019. В Кыргызстане появилось приложение для защиты детей O! Safe Kids
КИТ-2019: Концепт &laquo;Государство как платформа&raquo; интегрирован в&nbsp;приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; КИТ-2019: Концепт «Государство как платформа» интегрирован в приложение «Мой О!»
Мобильный оператор&nbsp;О! открыл IT-форум &laquo;КИТ-2019&raquo; и&nbsp;отметил лучших из&nbsp;лучших Мобильный оператор О! открыл IT-форум «КИТ-2019» и отметил лучших из лучших