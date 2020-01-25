Таксист бросил пассажирку с инвалидностью на краю дороги и уехал. Об этом написали пользователи соцсети Facebook в группе «Черный список» — нам не понравилось».

Сообщается, что бишкекчанка Таалайкуль Асыранбек кызы, девушка с инвалидностью первой группы, 23 января в 10.20 вызвала такси на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева. «Она была с мужем, который тоже имеет инвалидность и передвигается на инвалидной коляске. Таксист остановился дальше от того места, где они находились. На просьбу Таалайкуль подъехать поближе, водитель отказался. Она вместе с супругом направилась к припаркованному такси. И когда уже подходили к машине, колесо коляски, в которой находился муж, провалилось в яму, и девушка вместе с ним упала. В момент падения Таалайкуль ударилась головой о бампер такси и потеряла сознание. Супруг Таалайкуль стал просить о помощи, но водитель проигнорировал его просьбу, сказав, что она психически ненормальная и не может говорить. Таксист уехал, оставив их на месте происшествия», — говорится в сообщении.







Отмечается, что у Таалайкуль пропало грудное молоко, она является матерью новорожденного ребенка. «Она по-прежнему находится в состоянии глубокого стресса. Имеется черепно-мозговая травма и нарушена работа челюсти, ей тяжело говорить. По ее словам, они с мужем написали заявление и прошли медэкспертизу. Но Таалайкуль переживает, что это дело так и останется лежать на полке. Так как результаты экспертизы будут только через месяц, и никто не хочет особо шевелиться по этому делу», — пишет пользователь.

«Обидно, что в нашей родной стране я не чувствую себя защищенной. Хочу, чтобы справедливость восторжествовала и водитель был наказан», — цитирует автор Таалайкуль.

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