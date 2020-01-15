Водитель маршрутки в Бишкеке требовал 20 сомов за проезд

Водитель маршрутного такси № 117 требовал с пассажиров по 20 сомов за проезд. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, накануне в 23.01 маршрутка подъехала на остановку на пересечении улиц Абдрахманова и Киевской. Пассажиры стали заходить в салон и оплачивать по 12 сомов. Но водитель начал требовать по 20 сомов, все заплатили ту сумму, которую он самовольно установил. Однако у одного пассажира не хватило средств, и водитель попросил его выйти.

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«После долгих дебатов он всех нас, полную маршрутку людей, высадил и уехал в 23.30. Получается, мы просидели 29 минут просто так в холодной и грязной маршрутке. Возникает вопрос: неужели настало время, когда восемь сомов решают судьбу человека? Неужели моральные и человеческие качества обесценились до такого уровня?» — задается вопросом читатель.

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