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Агент 024

Проспект Дэн Сяопина на въезде в Бишкек затопило

Проспект Дэн Сяопина (в районе пересечения с улицей Алыкулова) в Бишкеке затопило. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, еще год назад обещали восстановить дренажную систему, но так ничего и не сделали.

В июне 2019-го читатели уже сообщали о проблеме. «Страдают люди, которые поблизости живут, пешеходы не могут перейти дорогу, машины тонут, асфальт смывается, и дорога приходит в негодность», — написал тогда житель района.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/140306/
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