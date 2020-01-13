Проспект Дэн Сяопина на въезде в Бишкек затопило

Проспект Дэн Сяопина (в районе пересечения с улицей Алыкулова) в Бишкеке затопило. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, еще год назад обещали восстановить дренажную систему, но так ничего и не сделали.



В июне 2019-го читатели уже сообщали о проблеме. «Страдают люди, которые поблизости живут, пешеходы не могут перейти дорогу, машины тонут, асфальт смывается, и дорога приходит в негодность», — написал тогда житель района.

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