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Таксисты — одни из лидеров. Так, водитель службы такси остановился на разметке пешеходного перехода. Фото сделали на перекрестке улиц Токтогула и Тыныстанова.
На улице Тыныстанова еще один водитель службы такси поехал по тротуару. На предупреждение милиционера отреагировал не сразу.
Еще одна машина той же службы загородила проход на улице 9 Января.
Обычные автолюбители не уступают таксистам. Например, на перекрестке улиц Тыныстанова и Абдымомунова водитель заехал на аллею и частично заблокировал пешеходный переход.
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