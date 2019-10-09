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Сюжет: Чудаки парковки

Чудаки парковки. Таксисты — лидеры по нарушению правил

Читатели присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Таксисты — одни из лидеров.  Так, водитель службы такси остановился на разметке пешеходного перехода. Фото сделали на перекрестке улиц Токтогула и Тыныстанова.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

На улице Тыныстанова еще один водитель службы такси поехал по тротуару. На предупреждение милиционера отреагировал не сразу.

Еще одна машина той же службы загородила проход на улице 9 Января.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

Обычные автолюбители не уступают таксистам. Например, на перекрестке улиц Тыныстанова и Абдымомунова водитель заехал на аллею и частично заблокировал пешеходный переход.

читателя 24.kg
Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

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