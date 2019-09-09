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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (356)

Бишкекчане снова нашли яму на недавно отремонтированной дороге

На улице Осмонкула появилась яма на недавно отремонтированном асфальте. Об этом сообщила в Facebook Назира Ахмедова.

«Ремонт завершили буквально два месяца назад, а уже огромная дыра посреди нового асфальта. Кто должен ответить? Подрядчик должен переделать участок, иначе через год начнут выделять деньги на ямочный ремонт», — написала она.

Отметим, ранее читатели сообщили, что на улице Токтоналиева, возле дома № 60, начинает проваливаться асфальт. Также они присылали фото и видео ям и провалов на недавно отремонтированных улицах Тыналиева, Шопокова, Тоголока Молдо, перекрестке Айни и Токтоналиева и на велодорожке на Южной магистрали.

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