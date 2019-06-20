Еще одну яму увидели бишкекчане на отремонтированной дороге

На отремонтированной в прошлом году улице Тоголока Молдо появилась яма. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Кто-то огородил яму кусочками брусчатки, чтобы машины не попадали в нее колесами», — сообщил он.

Отметим, за последние недели агенты обнаружили четыре провала на асфальте, в том числе и на недавно отремонтированных улицах Тыналиева, Токтоналиева и на велодорожке на Южной магистрали.



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