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Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (313)

В Бишкеке на недавно отремонтированной дороге опять провалился асфальт

В Бишкеке на улице Токтоналиева, возле дома № 60, начинает проваливаться асфальт. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Он отметил, что ремонт дороги провели недавно.

Ранее читатели сообщали, что на улице Киевской провалился асфальт. Также дефект обнаружили на улице Тыналиева в микрорайоне «Средний Джал».

В мэрии ранее сообщили, что виновата деформация плиты перекрытия камеры газопровода, находящейся на балансе «Газпрома».

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