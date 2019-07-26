09:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Агент 024
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (330)

В Бишкеке на улице Шопокова провалился асфальт

В Бишкеке на улице Шопокова провалился асфальт на тротуаре. Об этом 24.kg сообщил читатель. 

По его словам, ремонт отрезка улицы Шопокова от Боконбаева до Туголбая Аты закончили весной 2018 года. Горожанин предположил, что на тротуар могла заехать машина. 

Напомним, что ранее читатели сообщали о ямах и провалах на недавно отремонтированных улицах ТыналиеваТоктоналиева, Тоголока Молдо и на велодорожке на Южной магистрали.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Viber по номеру 0555312024.
Ссылка:
просмотров: 424
Версия для печати
Материалы по теме
На Жибек Жолу новый асфальт растаял и покрылся волнами
Между городом и селом. Когда отремонтируют провал на улице Салиевой
В Бишкеке дороги строят по новой технологии
В мэрии обещают закончить ремонт тротуара на Жибек Жолу на следующей неделе
В Бишкеке обновят еще шесть улиц
Строительная компания испортила новый асфальт на улице Тыныстанова
В Бишкеке для проезда открыли улицу Жайыла Баатыра
В Бишкеке после ремонта открыли улицу Нуркамал
На ремонт закроют участок улицы Ибраимова в Бишкеке
Городские проблемы. Когда муниципалитет решить не в силах
Популярные новости
На&nbsp;Южной магистрали в&nbsp;Бишкеке сгорела легковушка На Южной магистрали в Бишкеке сгорела легковушка
В&nbsp;Бишкеке водитель нарушил несколько правил за&nbsp;пару секунд В Бишкеке водитель нарушил несколько правил за пару секунд
На&nbsp;Жибек Жолу новый асфальт растаял и&nbsp;покрылся волнами На Жибек Жолу новый асфальт растаял и покрылся волнами
Кафе перегородило проезжую часть для проведения банкета Кафе перегородило проезжую часть для проведения банкета
Бизнес
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!
Все для удобства. Как новый продукт от&nbsp;Beeline и&nbsp;&laquo;Газпрома&raquo; упрощает жизнь Все для удобства. Как новый продукт от Beeline и «Газпрома» упрощает жизнь
Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные? Какие министерства Кыргызстана откроют свои данные?
Волонтеры &laquo;Газпром нефти Азии&raquo; обучили горожан правилам безопасности на&nbsp;воде Волонтеры «Газпром нефти Азии» обучили горожан правилам безопасности на воде