В Бишкеке на улице Шопокова провалился асфальт на тротуаре. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, ремонт отрезка улицы Шопокова от Боконбаева до Туголбая Аты закончили весной 2018 года. Горожанин предположил, что на тротуар могла заехать машина.







Напомним, что ранее читатели сообщали о ямах и провалах на недавно отремонтированных улицах Тыналиева, Токтоналиева, Тоголока Молдо и на велодорожке на Южной магистрали.

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