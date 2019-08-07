Еще в одном месте провалился асфальт на улице Токтоналиева в Бишкеке

На перекрестке улиц Айни и Токтоналиева в Бишкеке провалился асфальт. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Провал образовался прямо на месте разметки пешеходного перехода.

Ранее читатели сообщили, что на улице Токтоналиева, возле дома № 60, начинает проваливаться асфальт. Также они присылали фото и видео ям и провалов на недавно отремонтированных улицах Тыналиева, Шопокова, Тоголока Молдо и на велодорожке на Южной магистрали.

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