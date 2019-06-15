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Агент 024

Ремонт дорог в Бишкеке. Горожане продолжают находить дефекты

Бишкекчане продолжают замечать дефекты на недавно отремонтированных дорогах, а также сообщать городским властям, на какие улицы стоит незамедлительно обратить внимание.

1Тротуар в арык

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К сожалению, уже привычной для бишкекчан стала картина, когда городские власти в ремонте дорог акцент делают на интересы автовладельцев, забывая при этом о пешеходной инфраструктуре. Уложить асфальт только на проезжей части, оставив тротуары как после бомбежки, — легко. Как и не заметить, что переход ведет в арык.

Самое частое объяснение – проект «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог» не затрагивает пешеходную часть.

Как, например, на проспекте Чингиза Айтматова в районе «Кирзии-1», где в прошлом году заменили дорожное полотно. Но островок между проезжей частью и асфальтом на переходе не затронули. В управлении капитального строительства сообщили, что подрядчики — ОсОО «Чайна Роуд» — исправят бордюры, которые неправильно установили. А вот полметра асфальта между дорогой и тротуаром должен проложить Бишкекасфальтсервис. Правда, когда ждать комфорта пешеходам — непонятно.

2Прорыв устранили

Бишкекводоканал устранил аварию на водоводе на улице Саадаева. Вот только с работой предприятие не очень-то и спешило — ему потребовалась почти неделя на решение проблемы. За это время, как отметил читатель, вода подмывала дорогу, из-за чего она пришла в негодность. В Бишкекасфальтсервисе пообещали провести здесь ямочный ремонт.

Сроки, как всегда, не обозначили.

3Дерево убрали

Несколько дней не убирали упавшее дерево на улице Ибраимова, несмотря на то что оно повредило провода. А это, в свою очередь, небезопасно для пешеходов. Упасть, не заметив висящий возле земли провод, — дело нехитрое. Но, наверное, все городские службы были заняты подготовкой к ШОС и на ликвидацию таких «мелочей» сил не хватало. Радует, что все ж нашли в плотном графике время и дерево убрали.

4Провалы в асфальте

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О качестве ремонта дорог красноречиво говорят дефекты, о которых регулярно сообщают читатели. В частности, о яме на велодорожке на Южной магистрали, которую построили в прошлом году. В мэрии отчитались, что провал заделали.

Добавим, за последние три недели агенты обнаружили четыре провала на асфальте, в том числе и на недавно отремонтированных улицах Тыналиева, Токтоналиева.

5Проход открыли

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На улице Баялинова наконец-то открыли проход по тротуару, часть которого перегородил отель. Только после сигнала читателя городские власти увидели непорядок и провели беседу с владельцем. В итоге он декоративное ограждение и зеленую изгородь демонтировал.

Похоже, муниципалитету пора обратить внимание на что, чем занимаются сотрудники на местах, раз не видят проблем на вверенных участках.

6Дорогу отремонтируют

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Праздник придет в этом году на улицу Ауэзова в жилом массиве «Учкун». Ее отремонтируют в рамках второй фазы проекта реконструкции дорог. И жителям больше не придется месить грязь после дождей.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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