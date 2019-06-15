Ремонт дорог в Бишкеке. Горожане продолжают находить дефекты

Бишкекчане продолжают замечать дефекты на недавно отремонтированных дорогах, а также сообщать городским властям, на какие улицы стоит незамедлительно обратить внимание.
1Тротуар в арык
Самое частое объяснение – проект «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог» не затрагивает пешеходную часть.
Как, например, на проспекте Чингиза Айтматова в районе «Кирзии-1», где в прошлом году заменили дорожное полотно. Но островок между проезжей частью и асфальтом на переходе не затронули. В управлении капитального строительства сообщили, что подрядчики — ОсОО «Чайна Роуд» — исправят бордюры, которые неправильно установили. А вот полметра асфальта между дорогой и тротуаром должен проложить Бишкекасфальтсервис. Правда, когда ждать комфорта пешеходам — непонятно.
2Прорыв устранили
Бишкекводоканал устранил аварию на водоводе на улице Саадаева. Вот только с работой предприятие не очень-то и спешило — ему потребовалась почти неделя на решение проблемы. За это время, как отметил читатель, вода подмывала дорогу, из-за чего она пришла в негодность. В Бишкекасфальтсервисе пообещали провести здесь ямочный ремонт.
Сроки, как всегда, не обозначили.
3Дерево убрали
Несколько дней не убирали упавшее дерево на улице Ибраимова, несмотря на то что оно повредило провода. А это, в свою очередь, небезопасно для пешеходов. Упасть, не заметив висящий возле земли провод, — дело нехитрое. Но, наверное, все городские службы были заняты подготовкой к ШОС и на ликвидацию таких «мелочей» сил не хватало. Радует, что все ж нашли в плотном графике время и дерево убрали.
4Провалы в асфальте
Добавим, за последние три недели агенты обнаружили четыре провала на асфальте, в том числе и на недавно отремонтированных улицах Тыналиева, Токтоналиева.
5Проход открыли
Похоже, муниципалитету пора обратить внимание на что, чем занимаются сотрудники на местах, раз не видят проблем на вверенных участках.
6Дорогу отремонтируют
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