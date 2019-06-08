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Агент 024

Пешеходный переход в жилмассиве «Киргизия-1» упирается в арык

Пешеходный переход на проспекте Чингиза Айтматова в жилмассиве «Киргизия-1» упирается в арык. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Пешеходный переход для крутых мамочек с колясками и бабулек с сумками», — подписал видео автор.

Ранее читатели написали, что пешеходный переход на перекрестке улицы П.Лумумбы и проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке упирается в столб. В мэрии обещали исправить все в течение недели, но до сих ничего не сделано.

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