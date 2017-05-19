Министр труда и соцразвития заявила о коррупции в системе выдачи пособий

В действующей системе выдачи пособий есть коррупционные механизмы. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявила министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

По ее словам, в обществе есть немало нареканий по поводу того, что действительно нуждающиеся граждан не получают пособий, а не нуждающиеся, напротив, добиваются помощи от государства. В этом плане ведется работа для изменения ситуации, заметила министр.

Напомним, ряд депутатов парламента предлагают реформировать систему государственных пособий в Кыргызстане.