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Власть

Министр труда и соцразвития заявила о коррупции в системе выдачи пособий

В действующей системе выдачи пособий есть коррупционные механизмы. Об этом сегодня на заседании парламентской фракции СДПК заявила министр труда и социального развития Таалайкуль Исакунова.

По ее словам, в обществе есть немало нареканий по поводу того, что действительно нуждающиеся граждан не получают пособий, а не нуждающиеся, напротив, добиваются помощи от государства. В этом плане ведется работа для изменения ситуации, заметила министр.

Напомним, ряд депутатов парламента предлагают реформировать систему государственных пособий в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/52152/
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