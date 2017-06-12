В Кыргызстане предлагают воздержаться от повышения пособий в октябре 2017 года

В Кыргызстане предлагают воздержаться от повышения пособий малообеспеченным семьям, имеющим детей, в октябре 2017 года. Это связано с обсуждаемым в парламенте законопроектом «О госпособиях».

Документом предусмотрено оказание господдержки семьям с детьми в фиксированном размере (вне зависимости от уровня доходов) исходя из возможностей бюджета: в случае рождения ребенка — в виде единовременной выплаты (суйунчу); детям от рождения до трех лет; семьям, имеющим троих и более детей в возрасте от 3 и до 16 лет.

Сегодня, по данным Минсоцразвития, в среднем пособие по малообеспеченности составляет 874 сома на одного ребенка. Размер пособия зависит от уровня доходов семьи.

На реализацию закона потребуется около 8 миллиардов сомов. В 2017 году на выплату госпособий предусмотрено 6 миллиардов 31 миллион сомов.

По словам замминистра труда и социального развития Лунары Мамытовой, сегодня пособия получают 279 тысяч детей из малообеспеченных семей. В случае принятия законопроекта число получателей увеличится до 660 тысяч. Если закон примут, он вступит в силу в 2018 году.