Сотрудники Соцфонда три года получали пенсию умершей женщины

Сотрудники Соцфонда Токтогульского района Джалал-Абадской области три года получали пенсию умершей женщины. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Установлено, что должностные лица, зная о смерти пенсионерки, с 1 июня 2013 года по 31 июля 2016-го незаконно перечисляли пенсию на ее банковский счет, откуда ее обналичивали неустановленные лица.

Кроме того, должностные лица ежегодно производили перерасчет пенсии с повышением ее размера.

В настоящее время уголовное дело находится на стадии расследования.