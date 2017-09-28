Выборы-2017. Предварительные итоги появятся в течение полутора часов

Предварительные итоги выборов-2017 появятся в течение полутора часов. Об этом сообщила сегодня в парламенте председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, итоги голосования будут без контакта, напрямую поступать на центральный сервер. «В течение 1,5 часа поступят предварительные результаты голосования. За исключением тех участков, где нет Интернета», — сказала глава ЦИК.

«Автоматически считывающие урны будут подключены к Интернету только после голосования», — добавила Нуржан Шайлдабекова.

Выборы президента назначены на 15 октября.