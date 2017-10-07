Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. Они проводятся с применением биометрических данных избирателей. Голосование пройдет и за рубежом, где открыли 37 участков. С их списком можно ознакомиться здесь.

По данным ГРС, за пределами республики зарегистрированы всего 18 тысяч 580 избирателей. В ЦИК ИА «24.kg» пояснили, что это те, кто встал на учет в дипломатических представительствах КР, и только они включены в списки и имеют право голоса.

ИА «24.kg» подготовило памятку о том, что нужно знать кыргызстанцам, находящимся за рубежом и желающим участвовать в голосовании.

1 Я оказался(-лась) за границей в день выборов, где и как я могу проголосовать? Если вы не состоите на консульском учете в дипломатических представительствах Кыргызстана и не зарегистрированы, то есть не проживаете постоянно за границей, а приехали в отпуск или краткосрочную командировку, то исполнить свой гражданский долг в другой стране вы не сможете.

2 15 октября меня не будет в Кыргызстане, могу ли я на своем избирательном участке получить открепительный талон (форма №3) и проголосовать по нему? Раньше такая норма существовала в положении ЦИК, но потом ее исключили, чтобы избежать возможных подтасовок. Вы сможете участвовать в выборах только в том случае, если включены в список избирателей на территории консульства или посольства Кыргызстана. Списки формируют сотрудники дипломатических миссий.

3 Я живу и работаю за границей постоянно. Как узнать, внесен(-на) ли я в список избирателей? За 80 дней до дня голосования сотрудники посольства или консульства составляют перечень наших соотечественников, которые зарегистрированы и сдали биометрику. Проверить себя в списке можно было до 30 сентября.

4 Я не проверил себя в списке до указанной даты (30 сентября), а потом выяснилось, что меня в нем нет. Что нужно сделать, чтобы меня в список внесли? Списки составляются только на основании данных о зарегистрированных в посольстве или консульстве граждан, сдавших биометрику. Представители дипмиссий автоматически вносят таких кыргызстанцев в перечень. Если вы не уточнили, есть ли вы в списке до 30 сентября, а в день выборов обнаружили, что вас в нем нет, но при этом состоите на учете и сдали биометрику, то можете направить жалобу в ЦИК с указанием страны временного проживания, имени и фамилии главы дипломатического представительства. Но проголосовать вы, увы, все равно не сможете.

5 Я знаю, что в день выборов меня не будет в Кыргызстане, могу ли я проголосовать досрочно? Вы сможете проголосовать досрочно и на дому (члены УИК приедут к вам) только 14 октября. Но заявку вы должны предоставить в участковую избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до даты выборов, то есть 12 октября с указанием причины, почему решили исполнить свой гражданский долг раньше.

6 Где за рубежом есть избирательные участки? Согласно законодательству, участки открываются в день выборов 15 октября в 08.00 и закрываются в 20.00 вечера на территории консульств или посольств. Именно там избиратель сможет проголосовать. Всего таких участков 37.

7 Нужны ли мне дополнительные документы, кроме паспорта, чтобы проголосовать за границей? Дополнительные документы не требуются. Вам достаточно (если вы состоите на учете и сдали биометрику) прийти на избирательный участок с паспортом.

8 Я потерял(-а) ID-карту. Смогу ли я за рубежом проголосовать по загранпаспорту? Если в день выборов вы обнаружили, что у вас нет ID-карты и в наличии только загранпаспорт, то проголосовать вы не сможете, так как оборудование по считыванию данных идентифицирует вас только по штрихкоду в ID-карте.