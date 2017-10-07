Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. Они проводятся с применением биометрических данных избирателей. Голосование пройдет и за рубежом, где открыли 37 участков. С их списком можно ознакомиться здесь.
По данным ГРС, за пределами республики зарегистрированы всего 18 тысяч 580 избирателей. В ЦИК ИА «24.kg» пояснили, что это те, кто встал на учет в дипломатических представительствах КР, и только они включены в списки и имеют право голоса.
ИА «24.kg» подготовило памятку о том, что нужно знать кыргызстанцам, находящимся за рубежом и желающим участвовать в голосовании.
Я оказался(-лась) за границей в день выборов, где и как я могу проголосовать?
Если вы не состоите на консульском учете в дипломатических представительствах Кыргызстана и не зарегистрированы, то есть не проживаете постоянно за границей, а приехали в отпуск или краткосрочную командировку, то исполнить свой гражданский долг в другой стране вы не сможете.
15 октября меня не будет в Кыргызстане, могу ли я на своем избирательном участке получить открепительный талон (форма №3) и проголосовать по нему?
Раньше такая норма существовала в положении ЦИК, но потом ее исключили, чтобы избежать возможных подтасовок. Вы сможете участвовать в выборах только в том случае, если включены в список избирателей на территории консульства или посольства Кыргызстана. Списки формируют сотрудники дипломатических миссий.
Я живу и работаю за границей постоянно. Как узнать, внесен(-на) ли я в список избирателей?
За 80 дней до дня голосования сотрудники посольства или консульства составляют перечень наших соотечественников, которые зарегистрированы и сдали биометрику. Проверить себя в списке можно было до 30 сентября.
Я не проверил себя в списке до указанной даты (30 сентября), а потом выяснилось, что меня в нем нет. Что нужно сделать, чтобы меня в список внесли?
Списки составляются только на основании данных о зарегистрированных в посольстве или консульстве граждан, сдавших биометрику. Представители дипмиссий автоматически вносят таких кыргызстанцев в перечень. Если вы не уточнили, есть ли вы в списке до 30 сентября, а в день выборов обнаружили, что вас в нем нет, но при этом состоите на учете и сдали биометрику, то можете направить жалобу в ЦИК с указанием страны временного проживания, имени и фамилии главы дипломатического представительства. Но проголосовать вы, увы, все равно не сможете.
Я знаю, что в день выборов меня не будет в Кыргызстане, могу ли я проголосовать досрочно?
Вы сможете проголосовать досрочно и на дому (члены УИК приедут к вам) только 14 октября. Но заявку вы должны предоставить в участковую избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до даты выборов, то есть 12 октября с указанием причины, почему решили исполнить свой гражданский долг раньше.
Где за рубежом есть избирательные участки?
Согласно законодательству, участки открываются в день выборов 15 октября в 08.00 и закрываются в 20.00 вечера на территории консульств или посольств. Именно там избиратель сможет проголосовать. Всего таких участков 37.
Нужны ли мне дополнительные документы, кроме паспорта, чтобы проголосовать за границей?
Дополнительные документы не требуются. Вам достаточно (если вы состоите на учете и сдали биометрику) прийти на избирательный участок с паспортом.
Я потерял(-а) ID-карту. Смогу ли я за рубежом проголосовать по загранпаспорту?
Если в день выборов вы обнаружили, что у вас нет ID-карты и в наличии только загранпаспорт, то проголосовать вы не сможете, так как оборудование по считыванию данных идентифицирует вас только по штрихкоду в ID-карте.
Сможет ли кто-нибудь воспользоваться моим голосом, если я не смог(-ла) в день выборов прийти на свой участок, так как находился(-лась) за пределами страны?
Как заявили в ЦИК, это невозможно. Специальное оборудование опознает гражданина по его биометрическим данным, которые являются строго индивидуальными, и никто другой не сможет воспользоваться ими, чтобы проголосовать.