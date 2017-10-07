17:12
+13
USD 68.40
EUR 80.00
RUB 1.18
Выборы

Президентские выборы-2017. Как проголосовать за рубежом

Президентские выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября. Они проводятся с применением биометрических данных избирателей. Голосование пройдет и за рубежом, где открыли 37 участков. С их списком можно ознакомиться здесь.

По данным ГРС, за пределами республики зарегистрированы всего 18 тысяч 580 избирателей. В ЦИК ИА «24.kg» пояснили, что это те, кто встал на учет в дипломатических представительствах КР, и только они включены в списки и имеют право голоса.

ИА «24.kg» подготовило памятку о том, что нужно знать кыргызстанцам, находящимся за рубежом и желающим участвовать в голосовании.

1

Я оказался(-лась) за границей в день выборов, где и как я могу проголосовать?

Если вы не состоите на консульском учете в дипломатических представительствах Кыргызстана и не зарегистрированы, то есть не проживаете постоянно за границей, а приехали в отпуск или краткосрочную командировку, то исполнить свой гражданский долг в другой стране вы не сможете.

2

15 октября меня не будет в Кыргызстане, могу ли я на своем избирательном участке получить открепительный талон (форма №3) и проголосовать по нему?

Раньше такая норма существовала в положении ЦИК, но потом ее исключили, чтобы избежать возможных подтасовок. Вы сможете участвовать в выборах только в том случае, если включены в список избирателей на территории консульства или посольства Кыргызстана. Списки формируют сотрудники дипломатических миссий.

3

Я живу и работаю за границей постоянно. Как узнать, внесен(-на) ли я в список избирателей?

За 80 дней до дня голосования сотрудники посольства или консульства составляют перечень наших соотечественников, которые зарегистрированы и сдали биометрику. Проверить себя в списке можно было до 30 сентября.

4

Я не проверил себя в списке до указанной даты (30 сентября), а потом выяснилось, что меня в нем нет. Что нужно сделать, чтобы меня в список внесли?

Списки составляются только на основании данных о зарегистрированных в посольстве или консульстве граждан, сдавших биометрику. Представители дипмиссий автоматически вносят таких кыргызстанцев в перечень. Если вы не уточнили, есть ли вы в списке до 30 сентября, а в день выборов обнаружили, что вас в нем нет, но при этом состоите на учете и сдали биометрику, то можете направить жалобу в ЦИК с указанием страны временного проживания, имени и фамилии главы дипломатического представительства. Но проголосовать вы, увы, все равно не сможете.

5

Я знаю, что в день выборов меня не будет в Кыргызстане, могу ли я проголосовать досрочно?

Вы сможете проголосовать досрочно и на дому (члены УИК приедут к вам) только 14 октября. Но заявку вы должны предоставить в участковую избирательную комиссию не позднее, чем за три дня до даты выборов, то есть 12 октября с указанием причины, почему решили исполнить свой гражданский долг раньше.

6

Где за рубежом есть избирательные участки?

Согласно законодательству, участки открываются в день выборов 15 октября в 08.00 и закрываются в 20.00 вечера на территории консульств или посольств. Именно там избиратель сможет проголосовать. Всего таких участков 37.

7

Нужны ли мне дополнительные документы, кроме паспорта, чтобы проголосовать за границей?

Дополнительные документы не требуются. Вам достаточно (если вы состоите на учете и сдали биометрику) прийти на избирательный участок с паспортом.

8

Я потерял(-а) ID-карту. Смогу ли я за рубежом проголосовать по загранпаспорту?

Если в день выборов вы обнаружили, что у вас нет ID-карты и в наличии только загранпаспорт, то проголосовать вы не сможете, так как оборудование по считыванию данных идентифицирует вас только по штрихкоду в ID-карте.

9

Сможет ли кто-нибудь воспользоваться моим голосом, если я не смог(-ла) в день выборов прийти на свой участок, так как находился(-лась) за пределами страны?

Как заявили в ЦИК, это невозможно. Специальное оборудование опознает гражданина по его биометрическим данным, которые являются строго индивидуальными, и никто другой не сможет воспользоваться ими, чтобы проголосовать.
Ссылка:
просмотров: 177
Версия для печати
Материалы по теме
Генпрокуратура проверила, принуждали врачей и учителей к агитации или нет
В день выборов президента за рубежом откроется 37 избирательных участков
Почему в списке избирателей за рубежом только 18,5 тысячи человек
Сколько кандидаты в президенты Кыргызстана потратили на выборы
Город промышленников — за Темира Сариева
АСУ «прочитают» бюллетени с вычеркнутыми фамилиями кандидатов
Темир Сариев дал интервью журналистам Forbes
Избирателям Кыргызстана недостаточно информации о кандидатах в президенты
Во время дебатов на ОТРК Темир Сариев сделает ряд важных заявлений
Кыргызстанец, оказавшийся в день выборов за границей, проголосовать не сможет
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал Чолпон Джакупова: Когда Сариев высказывал свое мнение, Бабанов молчал
Бизнес
Легкоатлетический пробег студентов КГЮА Легкоатлетический пробег студентов КГЮА
Получи 4G&nbsp;Wi-Fi Wingle бесплатно от&nbsp;MegaCom! Получи 4G Wi-Fi Wingle бесплатно от MegaCom!
Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно! Mega iTV: цифровое телевидение бесплатно!
Мобильный оператор&nbsp;О! вводит новые номерные диапазоны на&nbsp;цифру &laquo;5&raquo; Мобильный оператор О! вводит новые номерные диапазоны на цифру «5»