Выборы-2017. Освещать процесс голосования будут журналисты 35 иностранных СМИ

Центризбирком аккредитовал 35 иностранных СМИ и 67 зарубежных корреспондентов для освещения президентских выборов в Кыргызстане.

Как сообщается, аккредитовано семь зарубежных телеканалов, семь радиостанций, пять печатных и пятнадцать интернет-изданий.

Среди телеканалов и радио зарегистрированы такие крупные корпорации, как «Би-би-си», ВГТРК, «Аль-Джазира», среди печатных изданий — The Economist, среди интернет-изданий — Reuters, ИТАР-ТАСС, РИА «Новости»...

Ранее ЦИК сообщил, что за выборами в Кыргызстане будут следить 765 наблюдателей из 57 стран мира.

Выборы президента пройдут 15 октября.