16:07
+9
USD 68.60
EUR 80.65
RUB 1.19
Выборы

ГРС передала в ЦИК окончательные списки избирателей

Государственная регистрационная служба передала окончательные списки избирателей в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщила ГРС. 

По ее данным, общее число избирателей в Кыргызстане 3 миллиона 25 тысяч 768 человек. Из них 2 миллиона 908 тысяч 453 человека проживают в республике, 18 тысяч 580 - за рубежом.  Еще 98 тысяч 735 человек идут по дополнительным избирательным участкам.

Из списка за год исключены 17 тысяч 180 избирателей. 

ГРС просит избирателей проверять себя в списках перед тем, как идти голосовать. Это можно сделать на портале shailoo.srs.kg или отправить СМС на номер 119 с указанием персонального идентификационного номера.

Выборы президента пройдут 15 октября. 
Ссылка:
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
ЦИК ждет результат экспертизы выступления Омурбека Бабанова в Оше. ГКНБ изучает
Бакыт Торобаев получит 25-минутный эфир на ОТРК
Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
ЦИК не стал выносить предупреждение ОТРК
ЦИК опять изыскивает пути, как бороться со СМИ Кыргызстана
Бабанов пожаловался на чиновника. ЦИК не нашел нарушений
ЦИК не удовлетворил жалобы правозащитников на агитаторов Сооронбая Жээнбекова
За выборами президента Кыргызстана будут следить 496 наблюдателей
Темир Сариев: проект «Свой дом»
Генпрокуратура не будет возбуждать уголовное дело по жалобе Адиля Турдукулова
Популярные новости
Темир Сариев сделал экстренное заявление по&nbsp;ситуации в&nbsp;стране Темир Сариев сделал экстренное заявление по ситуации в стране
Дебаты между кандидатами в&nbsp;президенты. График выступлений Дебаты между кандидатами в президенты. График выступлений
Б.Торобаев: Окружение &laquo;преемника&raquo; понимает, что в&nbsp;честной борьбе они проигрывают Б.Торобаев: Окружение «преемника» понимает, что в честной борьбе они проигрывают
Омурбек Бабанов о&nbsp;задержании Канатбека Исаева и&nbsp;других провокациях против него Омурбек Бабанов о задержании Канатбека Исаева и других провокациях против него
Бизнес
Получи уникальный номер от&nbsp;MegaCom, не&nbsp;выходя из&nbsp;дома! Получи уникальный номер от MegaCom, не выходя из дома!
&laquo;Элдик 120&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; выгодный тариф для всех! «Элдик 120» от MegaCom — выгодный тариф для всех!
Новый сервис для оплаты услуг со&nbsp;смартфона&nbsp;&mdash; О!Деньги Новый сервис для оплаты услуг со смартфона — О!Деньги
Один из&nbsp;самых популярных смартфонов&nbsp;&mdash; Huawei P10&nbsp;в рассрочку в&nbsp;O!Store Один из самых популярных смартфонов — Huawei P10 в рассрочку в O!Store