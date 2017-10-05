ГРС передала в ЦИК окончательные списки избирателей

Государственная регистрационная служба передала окончательные списки избирателей в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов. Об этом сообщила ГРС.

По ее данным, общее число избирателей в Кыргызстане 3 миллиона 25 тысяч 768 человек. Из них 2 миллиона 908 тысяч 453 человека проживают в республике, 18 тысяч 580 - за рубежом. Еще 98 тысяч 735 человек идут по дополнительным избирательным участкам.

Из списка за год исключены 17 тысяч 180 избирателей.

ГРС просит избирателей проверять себя в списках перед тем, как идти голосовать. Это можно сделать на портале shailoo.srs.kg или отправить СМС на номер 119 с указанием персонального идентификационного номера.

Выборы президента пройдут 15 октября.