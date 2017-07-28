Омурбека Бабанова назвали Остапом Бендером. В штабе обиделись и подали жалобу

В ЦИК поступила жалоба от уполномоченного представителя кандидата в президенты Омурбека Бабанова - Эрика Ирискулбекова.

Как стало известно ИА «24.kg», на телеканале New TV (Второй канал) вышло интервью председателя Ассоциации избирателей Кыргызстана Бакыта Керимбекова.

«Он сравнил Омурбека Бабанова с литературно-киношным персонажем Остапом Бендером», — пожаловались в избирательном штабе кандидата на президентский пост.

Как правило, Бендер ассоциируется с обманщиком и мошенником. Керимбеков назвал Бабанова кыргызским Остапом Бендером, готовым обмануть народ, подчеркнув при этом, что даже инициалы у них похожи — О.Б. (из жалобы на Керимбекова).

Избирательный штаб Омурбека Бабанова требует от Центризбиркома отозвать аккредитацию у New TV.

Ранее Бакыт Керимбеков жаловался на Омурбека Бабанова. Он тоже направлял письмо в ЦИК. И заявлял, что в СМИ неоднократно публиковалась информация о принадлежности Бабанова к казахскому гражданству. Однако члены Центризбиркома решили, что конфликт исчерпан, и отказали в досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова.