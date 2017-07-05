Бабанов опять чуть не оказался в центре скандала: требуют проверить гражданство

В ЦИК выясняют, какое гражданство у Омурбека Бабанова. В комиссию поступило заявление о проверке гражданства политика, намеревающегося баллотироваться в президенты.

Председатель ассоциации избирателей Кыргызстана Бакыт Керимбеков заявил, что неоднократно в СМИ публиковалась информация о принадлежности Бабанова к казахскому гражданству.

Однако члены Центризбиркома решили, кто конфликт исчерпан, и отказали в досрочном прекращении полномочий депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова.

Разбирательства с гражданством лидера партии «Республика — Ата Журт» происходят периодически, начиная с 2007 года.

Сам Омурбек Бабанов утверждал, что не знал о получении казахстанского гражданства и утере кыргызского, когда менял в Таразе паспорт старого образца. Об этом он заявлял на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.