Появился еще один кандидат в президенты. За день уже пятый претендент

В Кыргызстане за день выдвинут уже пятый кандидат в президенты. На сей раз это не самовыдвиженец, а кандидат от партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров.

Сегодня состоялся съезд партии. На нем делегаты единогласно поддержали кандидатуру Адахана Мадумарова. Отметим, что на съезде присутствовал и экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков. Он заверил, что их союз с Адаханом Мадумаровым и Камчибеком Ташиевым все еще в силе.

Президентские выборы назначены на 15 октября. Сейчас идет процедура выдвижения кандидатов. Только за 11 июля их набралось пять человек. Однако ЦИК уже отказал одному выдвиженцу в регистрации документов. Не подошел по возрасту.