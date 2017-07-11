Четвертый за день кандидат: в президенты хочет еще один безработный

Список кандидатов в президенты пополнился самовыдвиженцем Максатом Жумабековым. Об этом ИА «24.kg» сообщила член ЦИК Елена Джилкичиева.

По ее словам, 46-летний претендент на главный политический пост в стране — безработный. Сегодня Максат Жумабеков принес все необходимые для оформления документы.

В общем списке желающих бороться за президентский пост теперь два безработных. В ЦИК на прошлой неделе сдал заявление Санжарбек Энназаров. Он нигде не трудится.

Отметим, ранее сегодня заявления подали еще три самовыдвиженца — экс-депутат парламента Улукбек Кочкоров, обвиняемый в мошенничестве Куттубек Бешбаков и Игорь Трофимов, которому инкриминируется разжигание межнациональной розни.

В ЦИК поступило 16 заявлений от граждан КР о самовыдвижении и три решения политических партий о выдвижении своих представителей для участия в выборной гонке.