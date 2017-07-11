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Общество

ЦИК отказал Куттубеку Бешбакову в приеме документов. Возрастом не подошел

ЦИК отказался принимать документы от самовыдвиженца в президенты Куттубека Бешбакова. Он сдал документы сегодня. 

В ведомстве пояснили,  что Куттубек Бешбаков не попадает под действие статьи 62 Конституции, поскольку ему нет еще 35 лет. 

Президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет (статья 62 Конституции КР).

Ранее сообщалось, что Куттубек Бешбаков обвиняется в мошенничестве. 
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