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Выборы

Кандидатом в президенты Бабановым опять недовольны. Теперь гражданские активисты

Активисты сообщают о нарушениях при выдвижении Омурбека Бабанова на пост президента Кыргызстана. Мелис Аспеков обратился с жалобой в ЦИК.

Он возмущен тем, что кандидатуру лидера политической партии «Республика — Ата Журт» Омурбека Бабанова выдвинули на народном курултае. По словам Мелиса Аспекова, это противоречит законодательству.

При регистрации в ЦИК Омурбек Бабанов нарушил закон о выборах. Кроме того, на курултае велась агитация в нарушение закона. «ЦИК КР обязан в соответствии с допущенными грубыми нарушениями о выборах не регистрировать Омурбека Бабанова в качестве кандидата в президенты», — призывает гражданский активист.

Ранее пресс-секретарь партии «Ата Журт» Нургазы Анаркулов заявил о нелегитимности выдвижения вчерашнего соратника Камчыбека Ташиева. И даже не исключил, что атажуртовцы будут оспаривать выдвижение Бабанова в суде.

Затем председатель Ассоциации избирателей Кыргызстана Бакыт Керимбеков заявил, что неоднократно в СМИ публиковалась информация о принадлежности Бабанова к казахскому гражданству. Он потребовал от ЦИК проверить гражданство претендента на президентский пост.
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