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Выборы

Выборы-2017. Первый скандал

Первый предвыборный скандал последовал в Кыргызстане сразу после завершения работы народного курултая, который инициировала партия «Республика». Форум состоялся в субботу, 1 июля, в Бишкеке.

Напомним, курултай поддержал кандидатуру Омурбека Бабанова на президентский пост.

Однако не успел форум завершить работу, как последовала реакция руководства партии «Ата-Журт». В «Ата Журте» выдвижение Омурбека Бабанова назвали нелегитимным.

«Политсовет партии «Ата-Журт» сообщает о том, что решение политсовета партии «Республика — Ата Журт» о выдвижении Омурбека Бабанова кандидатом в президенты — нелегитимно», — заявил ИА «24.kg» пресс-секретарь политической организации Нургазы Анаркулов.

По его словам, сопредседатель партии Камчыбек Ташиев не подписывал какие-либо документы о выдвижении Омурбека Бабанова на пост главы государства, с ним никто не согласовывал и не обсуждал этот вопрос.

«Более того, никакого совета политической партии не было вообще», — добавил Нургазы Анаркулов.

«Мы заявляем о том, что на так называемом курултае депутат Талант Мамытов зачитал якобы документ, где говорится о решении политсовета партии «Республика — Ата Журт» о выдвижении Омурбека Бабанова кандидатом в президенты Кыргызской Республики. Мы опровергаем это решение и хотим заявить, что такой партии, как «Республика — Ата Журт», уже не существует», — заявили в политсовете объединения.

Пресс-секретарь партии не исключает, что «Ата-Журт» будет оспаривать решения курултая республиканцев в судебном порядке.

Напомним, новое политическое объединение появилось после того, как два политика — Омурбек Бабанов и Камчыбек Ташиев —объявили о создании новой партии. Новая конфигурация сложилась 20 октября 2014 года из двух партий — «Республики» Омурбека Бабанова и «Ата-Журт» Камчыбека Ташиева. Решение о том, название какой партии будет первым, приняли согласно брошенному жребию.

Новая партия была официально зарегистрирована в Министерстве юстиции. Лидерами новой партии объявили Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева.

Два политика пошли на парламентские выборы, объединившись в одну партию. Однако Камчыбек Ташиев не смог баллотироваться из-за судимости. Позже он заявил, что «партии «Республика — Ата Журт» больше не существует».

В объединении Омурбека Бабанова пока никак не комментируют этот скандал.
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