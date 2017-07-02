Омурбек Бабанов сдал в ЦИК заявление о самовыдвижении кандидатом в президенты Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

Лидер парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» намерен бороться за главный политический пост. Накануне в Бишкеке прошел курултай, на котором его кандидатура была поддержана единогласно.

Напомним, ранее в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении на главный политический пост от главы ОО «Институт правового анализа» Риты Карасартовой, председателя ОО «Лига-Антикризис» Назарбека Нышанова, автора знаменитого «Зима не будет» Арстанбека Абдылдаева, лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, директора Бишкекского филиала латвийской фирмы «Маро» Сайнидина Султанидинова и главы Ассоциации отечественных производителей Бакыта Дегенбаева. Подали заявление экс-министр образования Камила Шаршекеева и эксперт по региональной безопасности международного уровня Таалатбек Масадыков. Партия «Акшумкар» выдвинула на президентский пост своего лидера Темира Сариева.