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Выборы

Выборы в местные кенеши: как поменялись предпочтения избирателей

Накануне в Кыргызстане завершились выборы в местные кенеши восьми городов и 33 аймаков. Особое внимание вызывала выборная кампания в городах Джалал-Абаде и Кара-Балте.

Депутатов обоих кенешей распустили досрочно. В Кара-Балте кенеш не смог избрать мэра, а в Джалал-Абаде — своего председателя.

Новые выборы президент Алмазбек Атамбаев своим указом назначил на 28 мая. Готовиться к забегу кандидаты в депутаты начали сразу же после объявления о роспуске. Предвыборная кампания не обошлась без скандалов. 16 мая поступило сообщение о том, что в Джалал-Абаде ночью подожгли штаб политической партии «Мекеним Кыргызстан». Расследованием занялись правоохранительные органы, но кто совершил поджог и с какой целью, до сих пор неизвестно.

Три партии получили предупреждения от ЦИК за нарушение правил агитации. А за четыре дня до выборов поссорились социал-демократы и представители «Онугуу-Прогресса». В день голосования основная борьба за голоса электората развернулась именно между этими политическими организациями.

Кстати, на последних выборах партия Бакыта Торобаева забрала большинство голосов. В декабре 2016-го пальма первенства досталась социал-демократам. Члены «Онугуу-Прогресса» обвинили конкурентов в использовании административного ресурса.

В Кара-Балте эта предвыборная кампания по сравнению с предыдущей, когда в кенеш рвалась партия «Жаны Шаар», прошла без потрясений. В этот раз в кенеш баллотировались 11 партий.

Мандаты распределились между пятью политическими организациями. Хорошие результаты показала партия «ЭлАман», а вот «Онугуу-Прогресс» и вовсе в кенеш не попал.

После признания выборов состоявшимися, о чем уведомит ЦИК, вновь избранные депутаты приступят к своим обязанностям. Им по-прежнему в первую очередь нужно будет выбрать председателей своих кенешей и мэров городов. Получится ли со второго раза в новом составе?
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