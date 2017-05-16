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Происшествия

В Джалал-Абаде ночью подожгли штаб партии «Мекеним Кыргызстан»

В городе Джалал-Абаде ночью подожгли штаб политической партии «Мекеним Кыргызстан». Об этом ИА «24.kg» сообщил мэр города Турдалы Темирбаев.

По его словам, по факту поджога ведется следствие.

Как отметил градоначальник, существенных повреждений нет, пожарный расчет выехал вовремя. До его прибытия огонь пытались потушить жители района, где расположен штаб организации.

«Сейчас расследованием занимаются правоохранительные органы, но ущерб причинен минимальный. Кто поджег и с какой целью, пока неизвестно», — сказал градоначальник.

Отметим, в Джалал-Абадский городской кенеш баллотируется 7 партий. Выборы пройдут 28 мая. Всего в кенеше 31 депутат.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51875/
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