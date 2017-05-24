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Выборы

В Джалал-Абаде поссорились социал-демократы и представители «Онугуу-Прогресса»

В Джалал-Абаде кандидаты в депутаты городского кенеша от СДПК упрекнули своих конкурентов по предвыборной гонке — партию «Онугуу-Прогресс». Об этом ИА «24.kg» рассказал начальник штаба «Онугуу-Прогресс» Майрамбек Адылбеков.

По его словам, социал-демократы обвинили их партию в неправомерной агитации.

«Они возмутились, что мы развешивали агитматериалы и листовки на столбах. По постановлению мэрии от 2013 года это не разрешается, но в Законе «О выборах в местные кенеши» это не запрещено. Мы получили предписание от муниципального предприятия «Комуз», и агитационные плакаты пришлось убрать», — рассказал он.

Майрамбек Адылбеков отметил, что представители СДПК направили еще одну жалобу — в местную ТИК. Конкуренты считают, что на телеканале «Сентябрь» крутится агитационная реклама также с нарушениями.

Социал-демократы требуют снять «Онугуу-Прогресс» с предвыборной гонки.

«Но они сами нарушают закон. Вместе с агитматериалами раздают цветы. А это можно расценивать как подкуп. Мы тоже обратились с жалобой в ТИК», — сказал Майрамбек Адылбеков.

Ранее президент страны Алмазбек Атамбаев подписал указ о роспуске некоторых местных кенешей, в том числе и Джалал-Абада.

На выборах в городской кенеш Джалал-Абада, назначенных на 28 мая, идут семь партий. Среди них СДПК, «Онугуу-Прогресс», «Бутун Кыргызстан», «Мекеним Кыргызстан», «Республика» и «Ата-Журт». В кенеше всего 31 мандат.
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