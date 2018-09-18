Депутаты увидели конфликт интересов претендента на пост члена правительства

Претендент на пост председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов утверждает, что его компания «Геолог минерал» не имеет отношения к горнорудной отрасли. Об этом он заявил сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

Депутат Исхак Масалиев поинтересовался деятельностью его компании.

«Чем занимается ваша компания «Геолог минерал»? Судя по названию, это сфера недропользования. Разве это не конфликт интересов? Кроме этого вы являетесь членом совета руководителей «Кыргызалтына». Потом два года убирали мумию. Не понимаю, за какие заслуги вас предлагают на это пост», — сказал нардеп.

«Компания занимается пищевой промышленностью. Я так назвал ее из-за своей профессии, но к геологии она не имеет отношения», — ответил Эмиль Осмонбетов.