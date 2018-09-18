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Власть

В ожидании. Правительство опаздывает с представлением новой структуры

Правительство опаздывает с представлением новой структуры. Об этом на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту заявила депутат Айнуру Алтыбаева.

Она напомнила, что сделать это правительство обещало 15 сентября.

В ответ первый вице-премьер Кубатбек Боронов сообщил, что новая структура кабмина будет представлена в течение полутора месяцев. «Соответствующая работа проводится. Есть вопросы, которые нам еще нужно решить, прежде чем представить структуру вам. Там будут изменения», — сказал он.
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