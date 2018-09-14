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Власть

Документы по «Белизгейту» не зарегистрированы в ГКНБ

Документы по «Белизгейту», которые бывший глава комитета Абдиль Сегизбаев передал экс-президенту Алмазбеку Атамбаеву, не зарегистрированы в ГКНБ. Об этом сегодня в Жогорку Кенеше сообщил заместитель начальника Управления ГКНБ Нурлан Акмурзаев.

По его словам, в Госкомитете провели проверку. В деле фигурировали сотрудники ГКНБ Мусаханов и Кенжешева, которые якобы передали документы. Однако они в Белиз не выезжали.

«Комиссия не определила наличие этих документов. В ГКНБ они не зарегистрированы», — сказал Нурлан Акмурзаев.

МИД направил в Белиз запрос. Оттуда пришел ответ с пометкой «лично в руки». Он предназначался для генерального прокурора.

Напомним, осенью 2016 года тогда еще председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил президенту Алмазбеку Атамбаеву документы по трасту от 4 апреля 2012 года в пользу бенефициаров (трех депутатов ЖК) долей в 22 процента (8 процентов + 7 процентов + 7 процентов) офшорной компании «Саутфилд» (Белиз), владевшей в свое время 50 процентами акций кыргызского ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom).

Согласно документам, если бы до 1 января 2015 года компании «Саутфилд» удалось продать акции ЗАО «Альфа Телеком» более чем за $50 миллионов, эти граждане автоматически получили бы обговоренные пакеты акций компании. Это фактически означает получение ими соответствующей доли выручки. Только из-за того, что позже решением судов КР указанные 50 процентов акций конфисковали в пользу государства, траст не вступил в силу.

Алмазбек Атамбаев поручил генпрокурору проверить документы по трасту акций MegaCom, свидетельствующие о заинтересованности депутатов парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.

В «Ата Мекене» позже представили документы, опровергающие причастность коллег к «Белизгейту».
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