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Власть

Послу Казахстана вручили ноту из-за проверок кыргызстанцев в аэропортах

Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев пригласил Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в КР Карима Кокрекбаева на встречу по поводу тотальной проверки граждан Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство иностранных дел. 

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По его данным, министр настоятельно попросил обратить внимание на недопустимость тотальных проверок граждан Кыргызстана в аэропортах Казахстана со стороны должностных лиц компетентных органов РК.

Послу Казахстана вручили ноту. Министерство иностранных дел Кыргызстана отслеживает ситуацию и продолжит работу с казахстанской стороной по этому вопросу.  
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