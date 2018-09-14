Послу Казахстана вручили ноту из-за проверок кыргызстанцев в аэропортах

Глава МИД Кыргызстана Эрлан Абдылдаев пригласил Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в КР Карима Кокрекбаева на встречу по поводу тотальной проверки граждан Кыргызстана. Об этом сообщило Министерство иностранных дел.
По его данным, министр настоятельно попросил обратить внимание на недопустимость тотальных проверок граждан Кыргызстана в аэропортах Казахстана со стороны должностных лиц компетентных органов РК.
Послу Казахстана вручили ноту. Министерство иностранных дел Кыргызстана отслеживает ситуацию и продолжит работу с казахстанской стороной по этому вопросу.