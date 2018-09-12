МИД направит ноту протеста Казахстану из-за проверок граждан Кыргызстана

МИД Кыргызстана обещает направить ноту протеста Казахстану из-за тотальных проверок наших граждан в аэропортах соседнего государства. Об этом глава внешнеполитического ведомства Эрлан Абдылдаев заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По словам нардепа от фракции «Бир Бол» Улугбека Ормонова, к нашим гражданам сотрудники Погранслужбы в казахстанских аэропортах относятся по-хамски.

«В очередях по тридцать-сорок человек, много мам с малолетними детьми. Проверка паспортов наших граждан занимает иногда по полчаса», — заявил депутат.

Это просто безобразие! Почему МИД не реагирует? Казахстанские пограничники даже на дипломатические паспорта не обращают внимания. Улугбек Ормонов

Глава МИД обещал уладить данный вопрос в ближайшее время. Нардеп напомнил, что процедура ужесточилась давно, а ответных действий внешнеполитическое ведомство не предпринимает.