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Власть

Алмазбеку Атамбаеву за исключительные заслуги присвоена высшая степень отличия

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Алмазбеку Атамбаеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар».

По данным пресс-службы аппарата президента страны, награда присвоена «за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество».

После присяги во время инаугурации Сооронбай Жээнбеков первым указом обещал наградить Алмазбека Атамбаева.
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