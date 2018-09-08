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Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 сентября

В Кыргызстане произошли кадровые перестановки.

Уланбек Рыскулов освобожден от должности председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, в соответствии с которым Уланбек Рыскулов освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Проработал с 26 августа 2017 года.

Багдад Амреев назначен генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Он сменил Рамиля Хасана, занимавшего пост четыре года.

Проработавший много лет послом Республики Казахстан в разных странах региона и за его пределами, Багдад Амреев имеет большой опыт дипломатической работы.

О кадровых перестановках с 27 по 31 августа читайте здесь.
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