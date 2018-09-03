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Власть

В Чолпон-Ате начался саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств

В городе Чолпон-Ате в культурном центре «Рух Ордо» состоялась официальная церемония встречи глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Об этом сообщает отдел информационной политики президента КР. 

По его данным, глав делегаций встретил Сооронбай Жээнбеков. После официальной церемонии встречи, совместного фотографирования лидеры стран ССТГ направились на заседание в расширенном составе.

В саммите принимают участие главы государств Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Азербайджана Ильхам Алиев, Казахстана Нурсултан Назарбаева, Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан участвуют в ССТГ в качестве почетных гостей.

По итогам заседания состоится подписание совместных документов.
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