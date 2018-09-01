Визит Реджепа Эрдогана в Кыргызстан. О чем разговаривали лидеры двух стран

Сооронбай Жээнбеков и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили двусторонние и региональные вопросы. Об этом они сообщили журналистам на брифинге.

По словам Сооронбая Жээнбекова, встреча прошла в теплой обстановке, приняты плодотворные решения. Стороны договорились о возобновлении работы кыргызско-турецкой межправительственной комиссии. А одним из ключевых вопросов была деятельность FЕТО в Кыргызстане.

Реджеп Тайип Эрдоган предупредил об опасности, которую несут последователи турецкого духовного деятеля Фетхуллаха Гюлена.

«Мы не хотим, чтобы наши кыргызские братья тоже пострадали от них. Мы можем вести совместную антитеррористические борьбу», — сказал президент Турции.

Сооронбай Жээнбеков напомнил, что деятельность образовательного учреждения «Сапат», которое турецкая сторона требовала закрыть в 2016 году, взята под государственный контроль.

«Деятельности FЕТО мы обсуждали не раз. Вели долгую работу. Все граждане в нашей стране работают по нашим законам, и любая незаконная деятельность и угрозы безопасности будут жестко пресекаться», — сказал он.